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Giriş Tarihi: 11.7.2022 19:05 Son Güncelleme: 11.7.2022 19:05

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Şanlıurfa'da elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Edinilen bilgiye göre İşçi Mustafa Şahin (47) Karaköprü ilçesi kırsalındaki Türkmen Mahallesi'nde bulunan elektrik direğine çıktı. Direkte bulunduğu esnada akıma kapılan Mustafa Şahin, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mustafa Şahin'e yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Şahin burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Mustafa Şahin'in cenazesi otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
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