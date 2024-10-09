Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde olay meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta sıvacı ustası olarak çalışan yabancı uyruklu 24 yaşındaki Ahmet El Hüseyin elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan genç işçi yaralandı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şanlıurfa Eğiğim ve araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.