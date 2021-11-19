Şanlıurfa’da eller yağmur için semaya kalktı

Şanlıurfa İl Müftülüğü tarafından son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur yağması için dua edildi. Cuma namazından sonra ellerini semaya kaldıran cemaat Allah'a yağmur için dua etti.

Kuraklık tehdidi tüm ülkeyi ve dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye'de son aylarda yağışların azalmasıyla birlikte ortaya çıkan kuraklık tehlikesi nedeniyle Şanlıurfa'daki camilerde yağmur duası edildi. Cuma namazının farzından sonra yağmur duası edildi, eller semaya kalktı vatandaşlar yağmurun tez zamanda yağması temennisinde bulundu.