Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da eller yağmur için semaya kalktı
Giriş Tarihi: 19.11.2021 13:54 Son Güncelleme: 19.11.2021 14:21

Şanlıurfa’da eller yağmur için semaya kalktı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da eller yağmur için semaya kalktı

Türkiye genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Cuma namazı sonrası Şanlıurfa’daki bütün camilerde yağmur duası yapıldı.

Şanlıurfa İl Müftülüğü tarafından son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur yağması için dua edildi. Cuma namazından sonra ellerini semaya kaldıran cemaat Allah'a yağmur için dua etti.

Kuraklık tehdidi tüm ülkeyi ve dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye'de son aylarda yağışların azalmasıyla birlikte ortaya çıkan kuraklık tehlikesi nedeniyle Şanlıurfa'daki camilerde yağmur duası edildi. Cuma namazının farzından sonra yağmur duası edildi, eller semaya kalktı vatandaşlar yağmurun tez zamanda yağması temennisinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın prensinin bileti kesildi! 5 aylık macera sona erecek...
SON DAKİKA: TOKİ'den 18 ilde ucuz konut hamlesi! İşte il il taksitli konut fiyatları
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de yıllardır beklenen golcü İtalya'dan geliyor! Devre arası bedavaya imza atabilir...
İşte küfürbaz Lütfü Türkkan'ın akılalmaz dolandırıcılığı: Ünlü işadamı SABAH'a konuştu
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek
SON DAKİKA: Kredi faiz oranları düştü! Kamu bankaları Merkez Bankası faiz kararı sonrası düğmeye bastı
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…
SON DAKİKA | Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte altın için kritik teknik seviyeler
SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da eller yağmur için semaya kalktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA