Şanlıurfa’da emniyet müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'dan haber alamayan mesai arkadaşları Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'ndeki evine gitti. Eve giren polis memurları İl Emniyet Müdür Yardımcısı Baran'ın yerde hareketsiz görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriye Baran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriye Baran'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Baran'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Zekeriye Baran'ın ani ölümü Şanlıurfa emniyetinde büyük üzüntü yarattı.