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Giriş Tarihi: 26.7.2022 01:30 Son Güncelleme: 26.7.2022 01:34

Şanlıurfa’da enişte dehşeti: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde enişte ile kayınbirader arasında çıkan kavgada kan döküldü. Eniştesi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan kayınbirader Sait Görgü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da enişte dehşeti: 1 ölü

Kavga gece saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Konuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enişte Ramazan Derin ve kayınbirader Sait Görgü arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma esnasında silahını çıkaran Ramazan Derin, kayınbiraderi Sait Görgü'ye ateş açtı. Silahla vurulan Sait Görgü kanlar içerisinde kalırken, vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince enişte Ramazan Derin gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince yaralı Sait Görgü yapılan ilk müdahale sonrasında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahla vurulan Sait Görgü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sait Görgü'nün cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kayınbiraderini öldüren şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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Şanlıurfa’da enişte dehşeti: 1 ölü
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