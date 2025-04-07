Şanlıurfa’da eşini öldüren şahıs tutuklandı

Olay önceki gün, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesindeki meydan geldi. İddiaya göre, 3 çocuk sahibi H.Y. ve eşi Z. Y. çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Eşyalarını almak için eve giden koca H.Y. evinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda öfkesine hakim olamayan 43 yaşındaki H.Y. yanında bulundurduğu bıçakla eşi Z.Y. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evden seslerin geldiğini duyan komşuları durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla ağır yaralanan 39 yaşındaki Z.Y. isimli kadına yapılan müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Z.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan 43 yaşındaki H.Y.'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.