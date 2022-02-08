Şanlıurfa’da eşini silahla vuran adam tutuklandı

Olay, geçtiğimiz ay Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bağlı Çanaklı mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, 37 yaşındaki F.Ö isimli Koca gece geç saatlerinde eve geldi. Bir süre eşi M.Ö ile tartışan Koca, yanında getirdiği silahını çıkartarak evde bulunan eşi M.Ö'yü, silahla vurdu.

Olayı gerçekleştiren Koca F.Ö, olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı M.Ö'ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şahsın yakalanması için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektifleri tarafından geniş çapta çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada Eşini silahla yaralayan F.Ö'yü Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti mahallesinde gizlendiği tespit edildi. Belirlenen adrese Jasat ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Koca İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan F.Ö. adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan F.Ö, cezaevine konuldu.