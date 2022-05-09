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Giriş Tarihi: 9.5.2022 12:41 Son Güncelleme: 9.5.2022 13:04

Şanlıurfa'da eşini uzaklaştırma kararının bittiği gün öldürdü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da eşini uzaklaştırma kararının bittiği gün öldürdü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dini nikahlı yaşadığı eşi Hülya Elkoca'yı (42) tabanca ile vurarak öldüren Mehmet Arslan'ın (59) cinayeti, hakkında verilen uzaklaştırma kararının bittiği gün işlediği ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde ilk evliliğinde 3 çocuğu olan eşi Hülya Elkoca, 7 yıl önce terzilik yapan Mehmet Arslan ile dini nikâhla birlikte yaşamaya başladı. Bu beraberlikten 1 çocukları olan çift, son yıllarda birçok kez tartışıp kavga etti. İddiaya göre, sık sık savcılığa başvuran Hülya Elkoca, Mehmet Arslan'ı şikâyete ederek hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Son olarak 3 ay uzaklaştırma alan Mehmet Arslan, kararın sona erdiği 6 Mayıs'ta Hülya Elkoca'yı evinde down sendromlu çocuğunun gözü önünde tabancayla vurdu. Hülya Elkoca kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Arslan polisi arayarak "Karımı öldürdüm gelin beni alın" ihbarında bulundu.

Polis gelene kadar eşi Hülya Elkoca'nın başında bekleyen Mehmet Arslan, gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hülya Elkoca ise hayatını kaybetti. Hülya Elkoca'nın kardeşi Deniz Elkoca da ablasının ayrılmak istediği için öldürüldüğünü söyledi. Ölüm korkusu yaşayan ablasının sık sık uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen Deniz Elkoca "Olay günü, polisler bana ablamın yaşadığını söyledi. Fakat sedyeyle kanlar içerisinde indirilirken gördüm. Ablam vurulduğu zaman yanında yanında çocuğu da varmış" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve sorgusunda çocuğunu göstermediği için eşi Hülya Elkoca ile tartışıp öldürdüğünü itiraf eden Mehmet Arslan mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu. Öldürülen Hülya Elkoca'nın 4 çocuğuna, Aile Sosyal Politiklar İl Müdürlüğü'nce psikolojik destek verildiği belirtildi. olayla ilgili tahkikat devam ediyor

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Şanlıurfa'da eşini uzaklaştırma kararının bittiği gün öldürdü
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