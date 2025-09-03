Şanlıurfa’da eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak cinayetine ilişkin yeni gelişme: Arazi kavgasına kurban gitmişti

Acı olay, 1 Eylül'de, Güvenir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezinde karşılaşan amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ayrılan taraflar, daha sonra mahallede yeniden karşılaştı. Burada çıkan tartışma ise büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Olayı duyup mahalleye gelen eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, açılan ateşle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çakmak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.