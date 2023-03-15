Şanlıurfa’da evde mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

Asrın felaketi olan depremlerin ardından bu kez sel felaketi meydana geldi. Şanlıurfa'da dünden bu yana etkili olan sağanak yağışlardan dolayı sel felaketi yaşandı. Yıllardır böyle bir yağmurun yağmadığı Şanlıurfa'da dereler, su kanalları, evler, hastaneler vs birçok yeri su bastı.

Karakoyun olarak bilinen ve birçok mahalleyi birbirine bağlayan dere yıllar sonra bir kez daha dolup taştı. Sağanak yağışların miktarı oldukça fazla olmasında dolayı dereler taşınca olanlar oldu. Karakoyun deresi yakınında bulunan mahallelerde birçok ev sular altında kaldı.

Direkli, Akabe, Süleymaniye, Devteyşti mahallelerinde evlerinde mahsur kalanların imdadına kepçe operatörleri yetişti. Akabe mahallesinde kaydedilen görüntülerde kepçe operatörü evde mahsur kalan vatandaşları balkonlardan alarak güvenli noktalara indirdiği görüldü. Kurtarma çalışmaları devam etmektedir.