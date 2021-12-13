Şanlıurfa’da evlilik teklifini kabul etmeyince öldürüldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yabancı uyruklu Selva El Hinedi sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü soruşturmada Selva El Hinedi'nin sabah saatlerinde çalıştığı yabancılara tercümanlık yaptığı hastaneye giderken bıçaklı saldırıya uğradığını tespit etti.
Ekipler, yaptığı incelemede eşi ölen ve 4 yaşındaki kızıyla birlikte yaşadığı tespit edilen Selva El Hinedi'nin evlilik teklifini kabul etmediği Suriye uyruklu Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğünü saptadı. Polis, olayın ardından kaçan Cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.