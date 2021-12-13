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Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:41 Son Güncelleme: 13.12.2021 16:55

Şanlıurfa'da evlilik teklifini kabul etmeyince öldürüldü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da evlilik teklifini kabul etmeyince öldürüldü

Şanlıurfa’da, bugün sabah sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Suriye uyruklu Selva El Hinedi’nin (22) evlilik teklifini kabul etmediği Ayad El Hasan tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ileri sürüldü.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yabancı uyruklu Selva El Hinedi sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü soruşturmada Selva El Hinedi'nin sabah saatlerinde çalıştığı yabancılara tercümanlık yaptığı hastaneye giderken bıçaklı saldırıya uğradığını tespit etti.

Ekipler, yaptığı incelemede eşi ölen ve 4 yaşındaki kızıyla birlikte yaşadığı tespit edilen Selva El Hinedi'nin evlilik teklifini kabul etmediği Suriye uyruklu Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğünü saptadı. Polis, olayın ardından kaçan Cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa'da evlilik teklifini kabul etmeyince öldürüldü
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