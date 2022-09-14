Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olan teröristler yakalandı
Giriş Tarihi: 14.9.2022 11:49 Son Güncelleme: 14.9.2022 12:50

Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olan teröristler yakalandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yargı ve kamu görevlilerine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/KCK'lı terörist yakalandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da eylem hazırlığında olan teröristler yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın kamu görevlilerine yönelik saldırı hazırlığı yaptığının belirlenmesinin ardından Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında, Suruç bölgesinde görev yapan yargı mensuplarının da içerisinde olduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında olan ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli şahsın adli işlemleri devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
TOKİ başvuru şartları ve ücreti SON DAKİKA! e-Devlet başvuru ekranı açıldı: İstanbul dahil TOKİ sosyal konut 2+1 ve 3+1 daire fiyatları ve taksit ödemeleri belirlendi
SON DAKİKA: TOKİ başvuru nasıl yapılır? TOKİ Başkanından e-Devlet açıklaması: İşte tarihi sosyal konut projesi için yetkili olan bankalar
TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI! E devlet 2022 TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar?
TOKİ ucuz konutlar kaç m2? TOKİ 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare?
TOKİ taksitleri nasıl ve peşinat ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 TOKİ ucuz sosyal konut peşinat, taksit tutarı ve ödeme planı
TOKİ evleri Ankara’da nereye yapılacak? Ankara’da 2022 TOKİ sosyal konut projesi hangi ilçelere nerelere yapılacak?
TOKİ Diyarbakır başvuru 2022 e devlet ekranı: Diyarbakır TOKİ başvuru şartları ve tarihleri neler, nereye yapılacak?
SON DAKİKA: TOKİ başvuru şartları belirlendi! İstanbul dahil ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Erdoğan detayları açıklıyor!
CHP’nin ‘Bozkurt Kemal’ balonu patladı! O “Bozkurtlar” bakın kim çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olan teröristler yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA