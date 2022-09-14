Şanlıurfa’da eylem hazırlığında olan teröristler yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın kamu görevlilerine yönelik saldırı hazırlığı yaptığının belirlenmesinin ardından Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında, Suruç bölgesinde görev yapan yargı mensuplarının da içerisinde olduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında olan ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli şahsın adli işlemleri devam ediyor.