Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da feci kaza! 1 çocuk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 1.6.2023 18:24 Son Güncelleme: 1.6.2023 19:31

Şanlıurfa’da feci kaza! 1 çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde minibüsün çarptığı 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Kız çocuğunun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da feci kaza! 1 çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki Neslihan Dağ'a henüz plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük kız çocuğu yola savruldu. Meydana gelen kazaya şahit olan vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 8 yaşındaki kız çocuğuna olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı Neslihan Dağ, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastane morguna kaldırıldı. Kız çocuğunun morgdaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni hamle... Koltuğunu sağlamlaştırmak için o isimlerin fişini çekti!
8'li koalisyon dağıldı! İYİ Partili isim açıkladı: 28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir
CHP’nin yalan merkezi! İşte isim isim trol ağı: Twitter’da seçmeni böyle kandırdılar
SON DAKİKA: Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sona erdi! Kabine Toplantısına Başkan Erdoğan liderlik etti
Son dakika: Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! CHP liderinden 'istifa' açıklaması...
İzmirlinin derdi: Sel, çamur, kötü koku, Tunç Soyer'in derdi: Gezi Terörü! İşte CHP'nin vatandaşa 'hizmet' anlayışı
Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu! Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları açıklandı
28 Mayıs seçimleri sonrası 7'li koalisyon darmadağın! Büyük kriz patlak verdi
SON DAKİKA: İYİ Parti'de kopuşlar başladı! Çok sert sözlerle istifa etti: Şahsi menfaatler amaçların önüne geçti...
Bizde de vardı senin gibi bir deha
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da feci kaza! 1 çocuk hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA