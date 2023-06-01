Şanlıurfa’da feci kaza! 1 çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki Neslihan Dağ'a henüz plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük kız çocuğu yola savruldu. Meydana gelen kazaya şahit olan vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 8 yaşındaki kız çocuğuna olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı Neslihan Dağ, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastane morguna kaldırıldı. Kız çocuğunun morgdaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.