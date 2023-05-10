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Giriş Tarihi: 10.5.2023 16:04 Son Güncelleme: 10.5.2023 16:47

Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve çocuğuna otomobil çarptı. Anne olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı oğlu ise hastanede tedavi altına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Suriye uyruklu Anne Eiman Al Sayyah (33) ile oğlu Emir Al Sayyah'a (7), Vedat M.'nin yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve oğlu yola savruldu. O anları gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, annenin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı oğlu ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Annenin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Araç sürücü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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