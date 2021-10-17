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Giriş Tarihi: 17.10.2021 13:57

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı!

DHA
Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı!

Şanlıurfa'da korkunç bir kaza yaşandı. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada; sürücülerden Halil Sağ (39) hayatını kaybetti, Abdullah Aris ise yaralandı. İşte acı olayın detayları...

Korkunç kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Akçakale'den Şanlıurfa'ya giden Abdullah Aris'in kullandığı 63 NA 868 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halil Sağ idaresindeki 06 RFP plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki sürücü, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Halil Sağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı!
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