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Giriş Tarihi: 28.5.2023 20:36 Son Güncelleme: 28.5.2023 21:33

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa-Mardin karayolunda iki araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Şanlıurfa Mardin karayolu Çamlıdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde ilerleyen 63 ZY 972 plakalı otomobil ile seyir halinde ilerleyen 33 NYB 48 plakalı otomobil Çamlıdere mahallesi mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İki aracın çarpıştığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ş.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralı 2 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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