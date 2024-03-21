Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Kara Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ehliyetsiz M. E. K. yönetimindeki motosiklet ile A. K.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar A. K.(22), M. E. K.(16) ile arkasında yolcu olarak bulunan S.T.'ye (16) yaptıkları ilk müdahale sonrası sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A. K., hastanedeki doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti kazada yaralanan 2 kişi ise tedavi altına alındı. A.K'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.