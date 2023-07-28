Şanlıurfa’da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi.

İbrahim Halil Y. idaresindeki 16 AJC 700 plakalı otomobil, Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ile Saadet, Kamile, Sultan ve Yakup Y. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Yakup Yüksekyayla, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yüksekyayla'nın cenazesi hastane morguna kaldırılırken yaralı yakınları hastaneye akın etti.