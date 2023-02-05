Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü 5 yaralı

Kaza, akşam Şanlıurfa- Suruç karayolu üzeri Organize Sanayi bölgesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda seyir halindeyken hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen Osman K. İdaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Osman K. İdaresindeki otomobile arkadan gelen Nihat S. idaresindeki otomobile çarparak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada Osman K., 5 çocuğuyla birlikte yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan 6 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Osman K. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.