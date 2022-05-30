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Giriş Tarihi: 30.5.2022 15:56

Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir otomobilin traktöre arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü Mehmet Akdeniz (65) hayatını kaybederken Halil Akdeniz (20) ağır yaralandı.

Kaza Akçakale- Ceylanpınar karayolu üzeri Yukarı Arıca kırsal mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Akdeniz (65) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil aynı istikamette seyir halinde traktöre arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilde bulunan Mehmet Akdeniz (65) ve Halil Akdeniz (20) sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Ambulansla Akçakale devlet hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Akdeniz burada doktorların yaptığı tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Halil Akdeniz'in ise tedavisi sürüyor. Mehmet Akdeniz, ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı

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Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü
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