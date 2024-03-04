Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi Mardin karayolunda henüz plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü, patlayan lastiğini değiştirmek için Mardin yolunda bulunan bir lastikçiye gitti.

Patlayan lastiğini değiştirmek isteyen A.K., tırın hareket etmesi sonucu tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Vatandaşlar bir yandan A.K'yi tırın altından çıkarmaya çalışırken bir yandan da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede tırın altında kalan A.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından A.K'nin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.