Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü 9 yaralı

Kaza, Şanlıurfa otoban çevre yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoban çevre yolu mevkiinde seyir halindeki tır sürücüsü yoğun sis ve kayganlaşan yol nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı. O sırada aynı yolda seyir halinde bulunan başka bir tır ve yolcu otobüsü ise kaza yapan tıra çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve emniyet polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kazada yaralananlara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kent merkezinde bulunan hastanelere kalırdı. Meydana gelen kazada 9 kişinin yaralandığı ve otobüs şoförünün ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden otobüs sürücüsünün cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna getirildi Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı