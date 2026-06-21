Şanlıurfa’da feci kaza! 10 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarında bulunan fıstık tarlasına uçtu. Kaza, Şanlıurfa-Adıyaman Karayolu'nun Bozova Çakmaklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarında bulunan fıstık tarlasına düşerek durabildi.

Vatandaşların. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri, sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan 10 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın yaşandığı Çakmaklı Mahallesi mevkii, son günlerde meydana gelen trafik kazalarıyla gündeme geliyor. Aynı bölgede dün meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmişti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör