Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da feci kaza! 2 motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 20.12.2023 14:31

Şanlıurfa'da feci kaza! 2 motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA
Şanlıurfa’da feci kaza! 2 motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'daki kaza, dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Eyüp Cenap Gülpınar Caddesi'nde meydana geldi.

Sürücü isimleri öğrenilemeyen 2 plakasız motosiklet, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletlerden yola savrulan Mustafa Demir, Bakır Altunboğa, Ahmet Öncel ve Necati Çakırca yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Necati Çakırca, kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ülker iki ayrı holding kurdu…
Meral Akşener'e bir şok daha! PORTAŞ’ı 28 milyar TL zarar ettiren İYİ Partili istifa etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Operasyonu gördünüz mü Sevgili İyi Partililer
Togg 40 fabrika doğurdu
Mersin’deki akaryakıt ihale vurgununa büyük tepki
Muhalefet toz duman
Çalışan emekliye ikramiye 2024’e sarkmayacak
İki pilot kazada can verdi! Sürücü pilot tutuklandı
Buğdayda stres bitti
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da feci kaza! 2 motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA