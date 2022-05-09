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Giriş Tarihi: 9.5.2022 10:51 Son Güncelleme: 9.5.2022 11:14

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü 8 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, iki otomobille bir motosikletin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Durak Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 2 otomobil ile motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada Mehmet Subaşı (23) Mehmet Kılıç (18), Barış U. (23), Ömer S. (16), Serhat B. (21), Ömer Faruk S. (24), Emrah S. (27), Seyit S.(24), Abdullah G.(24) ve Müslüm P. (56) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan ve daha sonra Şanlıurfa'ya sevk edilen yaralılardan Mehmet Kılıç ve Mehmet Subaşı burada doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler. Hayatını kaybeden Mehmet Kılıç ve Mehmet Subaşı'nın cenazeleri otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü 8 yaralı
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