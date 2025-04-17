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Giriş Tarihi: 17.4.2025 14:29 Son Güncelleme: 17.4.2025 14:39

Şanlıurfa’da feci kaza: 2’si ağır 4 yaralı

Şanlıurfa- Mardin Karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da feci kaza: 2’si ağır 4 yaralı

Olay, Şanlıurfa- Mardin karayolu Tepedibi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile tanker kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık birimleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da feci kaza: 2’si ağır 4 yaralı
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