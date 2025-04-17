Şanlıurfa’da feci kaza: 2’si ağır 4 yaralı

Olay, Şanlıurfa- Mardin karayolu Tepedibi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile tanker kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık birimleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.