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Giriş Tarihi: 20.10.2021 19:10

Şanlıurfa'da feci kaza! Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5'i ağır 11 yaralı

Şanlıurfa’da feci kaza! Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5’i ağır 11 yaralı

Şanlıurfa'da halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5'i ağır 11 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'daki kaza, akşam saatlerinde Dağetegi Mahallesi'ndeki Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktaki trafik ışıklarının çalışmadığı sırada dönüş yapmak için kavşağa giren ve sürücüsü öğrenilmeyen 63 M 0188 plakalı halk otobüsü, önüne aniden çıkan 16 AHN 753 plakalı otomobil ile çarpıştı.

11 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü trafik lambasına çarparak durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otobüs ile araçta bulunan 11 kişi yaralandı.

5'İNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda UMKE, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Şanlıurfa'da feci kaza! Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5'i ağır 11 yaralı
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