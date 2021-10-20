Şanlıurfa’da feci kaza! Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5’i ağır 11 yaralı

Şanlıurfa'daki kaza, akşam saatlerinde Dağetegi Mahallesi'ndeki Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktaki trafik ışıklarının çalışmadığı sırada dönüş yapmak için kavşağa giren ve sürücüsü öğrenilmeyen 63 M 0188 plakalı halk otobüsü, önüne aniden çıkan 16 AHN 753 plakalı otomobil ile çarpıştı.