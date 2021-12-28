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Giriş Tarihi: 28.12.2021 18:07 Son Güncelleme: 28.12.2021 18:22

Şanlıurfa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil, öğrencilerin arasına daldı: Çok sayıda yaralı var

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Şanlıurfa’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil, öğrencilerin arasına daldı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı. Feci kazada 11 öğrenci yaralandı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi okul çıkışında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Siverek Kız Anadolu Lisesi öğrencileri okuldan çıkıp evlerine gittikleri sırada ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 63 N 2215 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak öğrencilerin arasına daldı.

11 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazada Songül O., Şahibe Nur K., Merve Y., Zelal K., Gizem K., Zeliha E., Berfin B., Feyime A., Remziye T., Merve A. ve Emine G. isimli öğrenciler yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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Şanlıurfa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil, öğrencilerin arasına daldı: Çok sayıda yaralı var
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