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Giriş Tarihi: 12.12.2022 18:24

Şanlıurfa'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da korkunç bir kaza meydana geldi. Siverek ilçesinde, tarladan dönen tarım işçilerinin bulunduğu minibüs şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 23 kişi yaralandı.

DHA
Şanlıurfa’da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Viranşehir karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Tarlada çalıştıktan sonra evlerine dönen tarım işçilerini taşıyan Pakize Örgen yönetimindeki 63 ADR 610 plakalı minibüs, Yücelen mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan 22 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma kazaya ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
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