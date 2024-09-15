Şanlıurfa’da feci kaza: Torununu otomobille ezdi

Şanlıurfa'nın Harran İlçesine bağlı kırsal Tahılalan mahallesinde olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ali Alsa (76) otomobil ile evlerinin önünde geri manevra yaparken torunu Hasan Alsa'yi (2) fark edemeyerek ezdi.

Kazadan sonra yakınlarının da müdahalesiyle aracını durduran Ali Alsa, ağır yaralanan torun olay yerine gelen ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Hasan Alsa burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ali Alsa ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.