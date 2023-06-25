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Giriş Tarihi: 25.6.2023 14:11 Son Güncelleme: 25.6.2023 14:25

Şanlıurfa'da feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan Kuzey-Batı çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Kuzey-Batı çevre yolunda meydana gelen kazada seyir halinde olan hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı tetkitlerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 4 kişi ise yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan 2 kişinin durumunun oldukça ağır olduğu öğrenildi. Yaralı 2 kişi bir süre tedavi altında tutulduktan sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden kişilerin aynı aileden olan Haşim Demir (37), Muhammet Berat Demir (10) ve Hivda Nur Demir (7) olduğu öğrenildi

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Şanlıurfa'da feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü
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