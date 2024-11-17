Şanlıurfa’da feci kazada Eczacı baba ve bebeği öldü

Edinilen bilgiye göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Diyarbakır'a yakınlarını ziyarete giden Eczacı Ceyhun Kafadenk'in kullandığı otomobil, dün Şanlıurfa-Hilvan karayolu üzer Çaylarbaşı mevkinde kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Eczacı Ceyhun Kafadenk ve eşi Fatma Kafadenk ile 6 aylık bebeği ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada acil serviste müdahale edilen Eczacı baba Ceyhun Kafadenk ve 6 aylık bebeği hayatını kaybetti. Hilvan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen anne Fatma Kafadenk'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürülen baba Ceyhun Kafadenk ve 6 aylık bebeği yapılan otopsi işlemlerinden sonra Cenazeler Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.