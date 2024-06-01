Şanlıurfa’da feci olay: 2 ölü, 3 yaralı

Hilvan ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, yüksek gerilim hattına takılan biçerdövere temas eden 5 kişi yaralandı. Yaşanan olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 2 kişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 kişi ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.