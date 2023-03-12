Şanlıurfa’da feci olay: 2 ölü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akçakale yolu üzerinde bulunan 2 dükkânda meydana gelen olayda, İ.Y ile H.Ç isimli şahıslardan aileleri uzun süre haber alamadı.

Durum üzerine 2 şahsa ait dükkânlara giden aileler kapıları açamayınca İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kapıyı açınca iki şahsın da yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı inceleme sonucunda iki şahsın da hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden İ.Y ile H.Ç olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Şahısların karbonmonoksit zehirlenmesi nedeni ile hayatını kaybettikleri iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.