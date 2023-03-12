Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da feci olay: 2 ölü
Giriş Tarihi: 12.3.2023 16:29 Son Güncelleme: 12.3.2023 17:37

Şanlıurfa’da feci olay: 2 ölü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yan yana bulunan iki dükkânda İ.Y ile H.Ç isimli şahıslar ölü olarak bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da feci olay: 2 ölü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akçakale yolu üzerinde bulunan 2 dükkânda meydana gelen olayda, İ.Y ile H.Ç isimli şahıslardan aileleri uzun süre haber alamadı.

Durum üzerine 2 şahsa ait dükkânlara giden aileler kapıları açamayınca İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kapıyı açınca iki şahsın da yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı inceleme sonucunda iki şahsın da hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden İ.Y ile H.Ç olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Şahısların karbonmonoksit zehirlenmesi nedeni ile hayatını kaybettikleri iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Serdar Ortaç'ın büyük acısı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti
Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti
Vefa bir semttir
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: Tek yürek olduk! Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız
Altılı Koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi kredi oldu! IMF'ye göz kırptı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Varank'ın acı günü
Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor
‘Fırsatını bulsalar bizi boğdururlar’
Ezanın Arapça okunması teklifini CHP değil demokrat parti verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da feci olay: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA