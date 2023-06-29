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Giriş Tarihi: 29.6.2023 19:05 Son Güncelleme: 29.6.2023 19:09

Şanlıurfa’da feci olay! Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da feci olay! Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Yukarıderen Mahalle'sinde meydana geldi. İddiaya göre, Yukarıderen Mahallesi'nde sulama kanalının yakınında oyun oynayan 5 yaşındaki Yusuf Yeşildağ, dengesini kaybederek kanala düştü.


Küçük çocuğun kanala düştüğünü gören vatandaşlar, gözden kaybolan çocuğu aramaya başladı. Yaklaşık yarım saat sonra küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Sulama kanalında çıkarılan ceset olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından küçük çocuğun cansız bedeni ailesine teslim edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da feci olay! Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
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