Şanlıurfa’da feci ölüm

Olay Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Öncül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Öncül Mahallesi'nde, tarlada paletli iş makinesiyle çalışan A.K.'ye, yakınları ulaşamayınae mahaleli aramaya başladı.

Bölgede arama yapan mahalleliler, A.K.'yi iş makinesinin paletlerinin altında görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede, A.K.'nin olay yerinde öldüğünü belirledi. A.K.'nin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı