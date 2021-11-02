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Giriş Tarihi: 2.11.2021 00:12

Şanlıurfa'da feci ölüm

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da feci ölüm

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarlada iş makinesinin altında kalan adam feci bir şekilde hayatını kaybetti.

Olay Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Öncül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Öncül Mahallesi'nde, tarlada paletli iş makinesiyle çalışan A.K.'ye, yakınları ulaşamayınae mahaleli aramaya başladı.

Bölgede arama yapan mahalleliler, A.K.'yi iş makinesinin paletlerinin altında görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede, A.K.'nin olay yerinde öldüğünü belirledi. A.K.'nin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı

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Şanlıurfa'da feci ölüm
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