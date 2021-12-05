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Giriş Tarihi: 5.12.2021 18:16

Şanlıurfa'da feci ölüm! 5'inci katın balkonundan düşerek can verdi

Şanlıurfa’da feci ölüm! 5’inci katın balkonundan düşerek can verdi

Şanlıurfa'da kan donduran bir olay meydana geldi. Çalıştığı inşaatın 5'inci katındaki balkonundan düşen alçı ustası Osman Çiçek, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'daki olay, akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı süren 7 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonunda çalışan alçı ustası Osman Çiçek, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Çiçek'in düştüğünü görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiçek'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da feci ölüm! 5'inci katın balkonundan düşerek can verdi
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