Şanlıurfa’da fidanlar toprakla buluştu

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği 'Geleceğe Nefes' kampanyası yeşillendirdi. Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Bozova ilçesine bağlı Akçahisar Mustafacık bölgesinde fidan dikim etkinliği yapıldı.



11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Bozova ilçesine bağlı Akçahisar Mustafacık bölgesinde gerçekleştirilen ağaç dikim törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, kurum müdürleri, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katılım gösterdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile başlayan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında tüm Türkiye'de 711 noktada toplam 5 milyon fidan toprakla buluştu.. Yıl sonuna kadar ise 84 milyon için 3'er fidan olmak üzere, toplam 252 milyon fidan toprakla buluşacak.