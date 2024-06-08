Şanlıurfa’da foseptik çukuruna düşen çocuk öldü

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Alakonak Mahallesinde meydana geldi. iddiaya göre evlerinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki Muhammet Mustafa Kaçmaz ortadan kayboldu.

İhbar üzerine Muhammet Mustafa Kaçmaz'ın yakınları, mahalle sakinleri ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, görgü tanıklarının ifadesi üzerine evlerinin yakınlarında bulunan fosseptik çukurunda yoğunlaştırdı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ve AFAD ekipleri de çalışmalara katıldı. 1 saat süren arama sonucu 2 yaşındaki Muhammet Mustafa Kaçmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.2 yaşındaki Muhammet Mustafa Kaçmaz'ın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.