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Giriş Tarihi: 4.1.2022 15:57 Son Güncelleme: 4.1.2022 15:59

Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa merkez ve Akçakale ilçesinde fuhuş yaptıkları iddia edilen 7'si yabancı uyruklu kadın, 15 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş yapan, yaptıran ve yer temininde bulunanlara yönelik kent merkezi ile Akçakale ilçesinde çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7'si yabancı uyruklu kadın olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 30 bin 60 lira ile bin 220 dolar ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. İfadeleri için emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

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Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 15 gözaltı
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