Şanlıurfa’da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Günbalı Mahallesi, Mutluca Yolu üzerinde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü Numan Ç., aynı yönde seyreden Fetih Ç. idaresindeki otomobili sollamak istediği sırada, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Motosiklette bulunan Memduh İkiyıldız (24) ve Mehmet İkiyıldız, (17) çarpmanın etkisiyle olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, motosiklet üzerindeki bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kazada hayatlarını kaybeden Memduh İkiyıldız ve Mehmet İkiyıldız'ın cenazeleri otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma Kazaya sebebiyet veren 2 otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.