Şanlıurfa’da genç kız boğularak hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Çatak mesire alanında meydana gelen olayda, sıcak havada serinlemek isteyen 23 yaşındaki M.A. suya girdi. Suya giren genç kız birden akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, su altı ekipleri sevk edildi. Kaybolan genç kızın cesedi arama çalışması sonucu sudan çıkartıldı. Sağlık ekiplerin yaptıkları kontrolde genç kızın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Aynı alanda hafta sonu da serinlemek için giren bir genç ise boğulmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.