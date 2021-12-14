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Giriş Tarihi: 14.12.2021 20:22 Son Güncelleme: 14.12.2021 21:43

Şanlıurfa'da genç kızın katili tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da genç kızın katili tutuklandı

Şanlıurfa'da dün evlenme teklifini reddeden 1 çocuk annesi Ayad El Hasan’ı (22) sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu Ayad El Hasan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.

Olay dün Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelmişti. Evlenme teklifini kabul etmeyen Selva El Hined'i sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Ayad El Hasan olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri cinayet şüphelisinin Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harran mahallesinde arkadaşının evinde saklandığını tespit etti. Polis belirlenen eve operasyon düzenledi. Operasyonda cinayet zanlısı gözaltına alındı. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü, burada ifadesi alındı adliyeye sevk edildi. Zanlı ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİRKAÇ KEZ TEKLİFTE BULUNDUM



Tutuklanan zanlının, cinayeti işlediği için pişman olduğunu belirterek, evlilik teklifinin kabul edilmediği için deliye döndüğünü ve bıçakladığını söylediği öğrenildi.

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Şanlıurfa'da genç kızın katili tutuklandı
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