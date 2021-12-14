Şanlıurfa’da genç kızın katili tutuklandı

Olay dün Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelmişti. Evlenme teklifini kabul etmeyen Selva El Hined'i sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Ayad El Hasan olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri cinayet şüphelisinin Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harran mahallesinde arkadaşının evinde saklandığını tespit etti. Polis belirlenen eve operasyon düzenledi. Operasyonda cinayet zanlısı gözaltına alındı. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü, burada ifadesi alındı adliyeye sevk edildi. Zanlı ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİRKAÇ KEZ TEKLİFTE BULUNDUM





Tutuklanan zanlının, cinayeti işlediği için pişman olduğunu belirterek, evlilik teklifinin kabul edilmediği için deliye döndüğünü ve bıçakladığını söylediği öğrenildi.