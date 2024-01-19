Şanlıurfa’da genç teknisyen kadın evde silahla vurulmuş bulundu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Karaköprü Ağız ve Diş Sağlık Hastanesinde diş teknisyeni olarak çalışan H.C.(24) evinde duyulan silah sesleri üzerine komşular polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaptıkları incelemede göğsünden yaralanan genç teknisyenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç teknisyenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili genç teknisyenin sevgilisi olduğu iddia edilen M.S'yi gözaltında aldı. Genç teknisyenin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.