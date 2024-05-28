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Giriş Tarihi: 28.5.2024 22:53 Son Güncelleme: 28.5.2024 23:17

Şanlıurfa’da gittiği düğünde hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düğünde halay çeken bir vatandaş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da gittiği düğünde hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddialara göre, düğün salonunda halaya giren H.G., bir anda fenalaştı. Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.G., burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Hastanede yapılan incelemelerde H.G.'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirledi. H.G.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da gittiği düğünde hayatını kaybetti
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