Şanlıurfa’da gittiği düğünde hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddialara göre, düğün salonunda halaya giren H.G., bir anda fenalaştı. Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.G., burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Hastanede yapılan incelemelerde H.G.'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirledi. H.G.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.