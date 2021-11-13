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Giriş Tarihi: 13.11.2021 21:12 Son Güncelleme: 13.11.2021 21:13

Sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı

Şanlıurfa’da sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kaçakçılık yaptığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Çalışmalar kapsamında; göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kamyonet ve bu kamyonetlerdeki sebze kasalarının altındaki gizli bölmelerde İran sınırından yurda yasadışı yollardan girdiği belirlenen 62 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen ve bu kamyonetlerle bağlantılı olduğu tespit edilen 1 otomobil ekipler tarafından yakalandı.

Bu olayla ilgili olarak düzensiz göçmenleri Türkiye'ye yasadışı yollardan sokup barınmalarına imkân sağlayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 1 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı
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