Sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı

Çalışmalar kapsamında; göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kamyonet ve bu kamyonetlerdeki sebze kasalarının altındaki gizli bölmelerde İran sınırından yurda yasadışı yollardan girdiği belirlenen 62 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen ve bu kamyonetlerle bağlantılı olduğu tespit edilen 1 otomobil ekipler tarafından yakalandı.

Bu olayla ilgili olarak düzensiz göçmenleri Türkiye'ye yasadışı yollardan sokup barınmalarına imkân sağlayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 1 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.