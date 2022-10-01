Şanlıurfa’da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesinde dün meydana gelen olayda temel kazısı sırasında bölgeden geçen içme suyu borusu patladı. Akan su, bölgedeki bir binanın istinat duvarının yıkılmasına neden oldu. Bu sırada park halindeki bir minibüste enkaz altında kalarak, kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından inşaat alanına iş makinesiyle su borusunu tamir etmeye gelen işçi Mehmet Aktaşoğlu (20) çalışma yaptığı sırada bu kez göçük meydana geldi. Mehmet Aktaşoğlu, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.