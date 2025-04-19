Şanlıurfa’da gölette düşen çocuk hayatını kaybetti

İddiaya göre, mahallede bulunan göletin yakınlarında oynayan yabancı uyruklu 13 yaşındaki Muhammed Reşo suya düşerek gözden kayboldu.

Suya düşen çocuğu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerin polis, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ŞUAK (arama kurtarma) ekipleri, çocuğun cansız bedenini sudan çıkarttı.

Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.