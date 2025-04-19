Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da gölette düşen çocuk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 19.4.2025 18:41 Son Güncelleme: 19.4.2025 19:10

Şanlıurfa’da gölette düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde  gölete düşen 13 yaşındaki  küçük çocuğun cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesinde meydana geldi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da gölette düşen çocuk hayatını kaybetti

İddiaya göre, mahallede bulunan göletin yakınlarında oynayan yabancı uyruklu 13 yaşındaki Muhammed Reşo suya düşerek gözden kayboldu.
Suya düşen çocuğu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerin polis, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ŞUAK (arama kurtarma) ekipleri, çocuğun cansız bedenini sudan çıkarttı.
Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da gölette düşen çocuk hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz