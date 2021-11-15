Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da günde 6 ton ciğer tüketiliyor
Giriş Tarihi: 15.11.2021 22:22 Son Güncelleme: 15.11.2021 22:33

Şanlıurfa'da günde 6 ton ciğer tüketiliyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da günde 6 ton ciğer tüketiliyor

Ciğer Kebap diyarı olan Şanlıurfa'da günlük ortalama 6 ton civarında ciğer kebabı tüketiliyor. Yemek kültürü ve lezzetleriyle adından söz ettiren Şanlıurfa'da neredeyse her köşesine kurulan seyyar ciğer tezgahlardan dumanlar yükseliyor. Şanlıurfa'da porsiyonu ortalama 20 lira civarında olan ciğer servis ediliyor.

Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinden başlayıp gecenin geç saatlerine kadar günün her öğünü ciğer tüketildiğini belirten Mustafa Yakışır "Ciğercilik bizde babadan kalmadır. Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turistler, ciğer yemeden Şanlıurfa'dan ayrılmazlar" diye konuştu.


Ciğer Vadisi sahibi Abdurrahman Yaşar, "Biz çok fahiş fiyatlarla karşılaşıyoruz. Bugün 1 kilo kuzu ciğeri 100 TL'yi geçti eti. Ciğer eti bile geçti. Çok pahalı oldu. Şanlıurfa bildiğiniz üzere ciğerle Türkiye'nin gündeminde. Bundan dolayı işlerin çok olmaması nedeniyle kesim olmuyor. Bundan dolayı özelikle kuzu ciğeri sıkıntısını yaşıyoruz. Bundan dolayı ciğer çok pahalı oldu. Dana ciğeri çok ama biz Ciğer Vadisi olarak açılışımızdan bugüne kadar asla kullanmayız. Biz günlük ve taze kuzu ciğerini müşterilerimize sunmaktayız. bundan dolayı Ciğer sıkıntısını yaşıyoruz" dedi. Şanlıurfa'da günlük 6 tona yakın ciğer tüketildiğini kaydeden Yaşar, "Bunun yüzde 60'ı dana ciğeri. Kuzu ciğeri ise Şanlıurfa'da sayılı işletmelerde tüketiyor ve müşterisine satıyor. Bundan dolayı kuzu ciğeri bulmakta zorlanıyoruz. Bizim özel müşterilerimiz var. Yurt dışından gelen var, yurt içinden gelen var sağ olsunlar. Bizi tercih ediyorlar. Ciğer genellikle sabah ve geceleri tercih ediliyor, diye konuştu"


Şanlıurfa'da yaklaşık 300 yüz ciğerci olduğu kaydediliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
Son dakika: Karadağ'ın hocası Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Lider olsunlar! Türkiye'ye karşı..."
MasterChef’te kim elendi? 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 14 Kasım 2021 Pazar dün akşam MasterChef’ten kim, hangi yarışmacı elendi?
Son Dakika: AK Parti'de gündem 2022 asgari ücret zammı | A takımı toplandı
Bulgaristan tarihinde ilk: Bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu! İşte aldığı oy oranı...
Ocak ayında emekli memur maaşı zammı son dakika gelişmeleri... 2022 En düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Hülya Avşar'ın yıllar sonraki itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da günde 6 ton ciğer tüketiliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA