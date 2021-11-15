Şanlıurfa’da günde 6 ton ciğer tüketiliyor

Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinden başlayıp gecenin geç saatlerine kadar günün her öğünü ciğer tüketildiğini belirten Mustafa Yakışır "Ciğercilik bizde babadan kalmadır. Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turistler, ciğer yemeden Şanlıurfa'dan ayrılmazlar" diye konuştu.



Ciğer Vadisi sahibi Abdurrahman Yaşar, "Biz çok fahiş fiyatlarla karşılaşıyoruz. Bugün 1 kilo kuzu ciğeri 100 TL'yi geçti eti. Ciğer eti bile geçti. Çok pahalı oldu. Şanlıurfa bildiğiniz üzere ciğerle Türkiye'nin gündeminde. Bundan dolayı işlerin çok olmaması nedeniyle kesim olmuyor. Bundan dolayı özelikle kuzu ciğeri sıkıntısını yaşıyoruz. Bundan dolayı ciğer çok pahalı oldu. Dana ciğeri çok ama biz Ciğer Vadisi olarak açılışımızdan bugüne kadar asla kullanmayız. Biz günlük ve taze kuzu ciğerini müşterilerimize sunmaktayız. bundan dolayı Ciğer sıkıntısını yaşıyoruz" dedi. Şanlıurfa'da günlük 6 tona yakın ciğer tüketildiğini kaydeden Yaşar, "Bunun yüzde 60'ı dana ciğeri. Kuzu ciğeri ise Şanlıurfa'da sayılı işletmelerde tüketiyor ve müşterisine satıyor. Bundan dolayı kuzu ciğeri bulmakta zorlanıyoruz. Bizim özel müşterilerimiz var. Yurt dışından gelen var, yurt içinden gelen var sağ olsunlar. Bizi tercih ediyorlar. Ciğer genellikle sabah ve geceleri tercih ediliyor, diye konuştu"



Şanlıurfa'da yaklaşık 300 yüz ciğerci olduğu kaydediliyor.