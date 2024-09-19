Şanlıurfa’da güvenlik korucusu amcasının oğlunu öldürdü!

Olay, dün gece Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Aydoğdu kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede güvenlik korucusu olan Menderes Demirtaş, ailesiyle birlikte kırsal mahalleye giden amcasının oğlu Yasin Demirtaş'ın kullandığı otomobilin önünü kesti. Otomobilden inen Yasin Demirtaş ve Menderes D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Menderes D., uzun namlulu silahla amcasının oğlu Yasin Demirtaş'a ateş açtı.

Ağır yaralanan Yasin Demirtaş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, buradaki tüm doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Köy korucusu ise karakola gidip jandarmayla teslim oldu.

Yasin Demirtaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı